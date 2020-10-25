Кличко лидирует на выборах мэра Киева, - экзит-пол

В воскресенье, 25 октября, объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Киева. Побеждает действующий глава города Виталий Кличко.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

У Виталия Кличко 45,9%,

У Александра Попова - 9,6%.

У Ирины Верещук - 8,53%,

У Алексея Кучеренко - 7,8%

У Сергея Притулы - 7,2%

У партии "УДАР" - 19,74% голосов,

У "Европейской солидарности" - 17,76%,

У "Слуги народа" - 10,2%,

У "Батькивщины" - 8,6%,

У "ОПЗЖ" - 7,7%.

Отметим, на должность главы Киевского горсовета баллотировались действующий мэр Виталий Кличко от партии "УДАР", шоумен Сергей Притула от "Голоса", нардеп Ирина Верещук от "Слуги народа", Андрей Пальчевский от "Победа Пальчевского", Александр Попов от "ОПЗЖ", Алексей Кучеренко от "Батькивщины".

За места в столичном городском совете борются 24 партии. В частности, "УДАР", "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планировали принять участие в выборах, еще 18% к этому склонялись.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают, по какой системе пройдут местные выборы.

Отметим, что полицейские в Украине получили 891 заявление о нарушении в "день тишины" перед местными выборами.