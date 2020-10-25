В Одесской области открыто два дела по факту подкупа избирателей

В Одесской области открыто два уголовных дела по факту возможного подкупа избирателей. В одном из случаев обнаружена перевозка избирателей на сломанных автобусах.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В Одессе один из наблюдателей на избирательном участке увидел, как избиратели сразу после голосования по очереди садились в один из припаркованных автомобилей и записывали некие данные. Полиция в ходе проверки изъяла у женщины-водителя список граждан, цель составления которого женщина отказалась объяснять.

В Беляевском районе полицейские обнаружили три автобуса с людьми, приехавшими с Роздольнянского района. Правоохранители выяснили, что 38 граждан за голосование должны были получить деньги.

Также обнаружено, что людей на участок привезли на транспорте с неисправностями, один из водителей вез пассажиров пьяным, а еще один - без документов.

По фактам подкупа полиция открыла дела по статье 160 (подкуп участников выборов или референдума) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция открыла уже 51 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты нарушений по всем областям Украины.

Напомним, гражданская сеть ОПОРА представила явку на местных выборах по состоянию на 16:00.