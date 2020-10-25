Полиция открыла 51 уголовное дело по фактам нарушений на выборах
Национальная полиция открыла уже 51 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах. Зафиксированы факты нарушений по всем областям Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В настоящее время в органы поступили 3323 заявлений и сообщений, связанные с избирательным процессом.
Заявления касались таких нарушений, как агитация в день выборов - 1310, нарушение тайны голосования - 154, подкуп избирателей - 148, незаконное уничтожение избирательной документации - 117, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий и списков избирателей - 110, незаконное использование избирательного бюллетеня - 71.
Полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений.
Напомним, гражданская сеть ОПОРА представила явку на местных выборах по состоянию на 16:00.
Кроме того, гражданская сеть ОПОРА положительно оценила начало голосования на местных выборах, критических нарушений не было зафиксировано.
Ранее сообщалось, что во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.