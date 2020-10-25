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Поліція відкрила 51 кримінальну справу за фактами порушень на виборах

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 18:14
Поліція відкрила 51 кримінальну справу за фактами порушень на виборах Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Національна поліція відкрила вже 51 кримінальну справу за фактами порушень на місцевих виборах. Зафіксовано факти порушень по всіх областях України.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зараз в органи надійшли 3323 заяв і повідомлень, що пов'язані з виборчим процесом.

Заяви стосувалися таких порушень, як агітація в день виборів - 1310, порушення таємниці голосування - 154, підкуп виборців - 148, незаконне знищення виборчої документації - 117, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та списків виборців - 110, незаконне використання виборчого бюлетеня - 71.

Поліцейські склали 148 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА представила явку на місцевих виборах станом на 16:00.

Крім того, громадянська мережа ОПОРА позитивно оцінила початок голосування на місцевих виборах, критичних порушень не було зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

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