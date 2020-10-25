У КВУ назвали п'ять головних проблем і порушень на місцевих виборах

Під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах Комітет виборців України зафіксував п'ять основних порушень. Головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

Крім того, спостерігачі КВУ зафіксували низку фактів незаконної агітації, недопуск спостерігачів на окремі виборчі дільниці, відкриття виборчих дільниць з затримкою і порушення, пов'язані з президентським опитуванням в день голосування.

На думку керівника КВУ, опитування проводиться "непрофесійним і навіть аматорським способом", і результати такого опитування не мають вважатися думкою громадян України.

Крім того, за спостереженнями КВУ, опитування не користується особливою увагою громадян, що приходять на вибори.

Кошель також підкреслив, що опитування від президента України жодним чином не регулюється чинним законодавством.

За словами Кошеля, на місцевих виборах працює близько 1 тис. спостерігачів Комітету виборців України.

Раніше в ЦВК назвали вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів одними з найскладніших в історії України. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

Також у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.