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В КИУ назвали пять главных проблем и нарушений на местных выборах

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 15:08
В КИУ назвали пять главных проблем и нарушений на местных выборах Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Во время мониторинга проведения голосования на местных выборах Комитет избирателей Украины зафиксировал пять основных нарушений. Главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

Кроме того, наблюдатели КИУ зафиксировали ряд фактов незаконной агитации, недопуск наблюдателей на отдельные избирательные участки, открытие избирательных участков с задержкой и нарушения, связанные с президентским опросом в день голосования.

По мнению руководителя КИУ, опрос проводится "непрофессиональным и даже любительским способом", и результаты такого опроса не должны считаться мнением граждан Украины.

Кроме того, по наблюдениям КИУ, опрос не пользуется особым вниманием граждан, приходящих на выборы.

Кошель также подчеркнул, что опрос от президента Украины никоим образом не регулируется действующим законодательством.

По словам Кошеля, на местных выборах работает около 1 тыс. наблюдателей Комитета избирателей Украины.

Ранее в ЦИК назвали выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов одними из самых сложных в истории Украины. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

Также в Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.

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