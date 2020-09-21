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Под Одессой на сборах партии произошли столкновения, полсотни задержанных

Автор: РБК-Украина

В поселке Совиньон Одесской области произошли столкновения во время съезда партии "Оппозиционная платформа - За життя". При обысках у участников обнаружили газовые балончики и ножи.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

Во время съезда произошел конфликт между двумя группами мужчин. Полиция приехала на место событий, чтобы остановить столкновения.

Во время обысков полиция обнаружила у участников газовые балончики, ножи и телескопические дубинки. Теперь следствие выясняет происхождение и цель их хранения.

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Местное издание "Думская" уточняет, что конфликт произошел между группой "Патриоты за жизнь", которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников стычек завели и отвезли на допрос в автобусах.

Ранее полиция Донецкой области предотвратила отправку посылки с гранатами и взрывчаткой.

Также в Киевской области была задержана банда угонщиков автомобилей, которые угнали минимум 20 авто.

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