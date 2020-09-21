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Під Одесою на зборах партії відбулися зіткнення, півсотні затриманих

Автор: РБК-Україна

У селищі Совіньйон Одеської області відбулися сутички під час з'їзду партії "Опозиційна платформа "За життя". При обшуках у учасників виявили газові балончики і ножі.

Про це повідомляє сайт Нацполиции в Одеській області.

Під час з'їзду стався конфлікт між двома групами чоловіків. Поліція приїхала на місце подій, щоб зупинити зіткнення.

Під час обшуків поліція виявила в учасників газові балончики, ножі і телескопічні палиці. Тепер слідство з'ясовує походження та мету їх зберігання.

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Місцеве видання "Думська" уточнює, що конфлікт стався між групою "Патріоти за життя", яка охороняла з'їзд ОПЗЖ, і активістами Нацкорпуса. Учасників сутичок завели і відвезли на допит в автобусах.

Раніше поліція Донецької області запобігла відправлення посилки з гранатами і вибухівкою.

Також у Київській області була затримана банда викрадачів автомобілів, які викрали мінімум 20 авто.

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