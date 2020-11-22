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ОПОРА назвала явку избирателей на 12:00

Автор: Анастасия Рокитна

Во время повторного голосования 22 ноября явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7%. Погрешность составляет 0,5%.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

На прошлой неделе явка избирателей по состоянию на 12:00 составляла 8,6%. А на местных выборов 25 октября 13,5%.

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов в 11 городах. В частности, во Львове, Ужгороде, Николаеве, Черкассах, Днепре, Ровно, Полтаве.

Отметим, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине.

По данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэров в Украине составила 24%. Это данные по состоянию на 20:00, то есть на момент окончания голосования и закрытия избирательных участков.

Кроме того, полиция зафиксировала нарушения "дня тишины" в Днепре. Составлен один админпротокол, проверяется еще 26 сообщений.

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