RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ОПОРА назвала явку виборців на 12:00

Автор: Анастасия Рокитна

Під час повторного голосування 22 листопада явка виборців у 11 містах о 12:00 склала 9,7%. Похибка складає 0,5%.

Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

Минулого тижня явка виборців станом на 12:00 складала 8,6%. А на місцевих виборах 25 жовтня 13,5%.

Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів у 11 містах. Зокрема, у Львові, Ужгороді, Миколаєві, Черкасах, Дніпрі, Рівному, Полтаві.

Зазначимо, минулого тижня Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

За даними ЦВК, явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%. Це дані станом на 20:00, тобто на момент закінчення голосування та закриття виборчих дільниць.

Крім того, поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі. Складено один адмінпротокол, перевіряється ще 26 повідомлень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України явка