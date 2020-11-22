ОПОРА назвала явку виборців на 12:00

Під час повторного голосування 22 листопада явка виборців у 11 містах о 12:00 склала 9,7%. Похибка складає 0,5%.

Про це повідомляє прес-служба громадської мережі ОПОРА.

Минулого тижня явка виборців станом на 12:00 складала 8,6%. А на місцевих виборах 25 жовтня 13,5%.

Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів у 11 містах. Зокрема, у Львові, Ужгороді, Миколаєві, Черкасах, Дніпрі, Рівному, Полтаві.

Зазначимо, минулого тижня Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

За даними ЦВК, явка у другому турі виборів мерів в Україні склала 24%. Це дані станом на 20:00, тобто на момент закінчення голосування та закриття виборчих дільниць.

Крім того, поліція зафіксувала порушення "дня тиші" в Дніпрі. Складено один адмінпротокол, перевіряється ще 26 повідомлень.