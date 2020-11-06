ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЦВК звернулася в поліцію через порушення на місцевих виборах

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 22:56
ЦВК звернулася в поліцію через порушення на місцевих виборах Фото: будівля ЦВК (cvk.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні. Таке звернення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія попросила правоохоронців перевірити порушення прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови, допущених Кароліно-Бугазькою сільською територіальною виборчою комісією.

Також поліція перевірить порушення виборчих прав громадянки Кириленко С.О. через виключення її зі списку виборців по виборчій дільниці № 510693 в селі Кароліно-Бугаз.

"ЦВК взяла до уваги, що ... встановлено неможливість поновлення порушених виборчих прав шляхом визнання виборів депутатів та голови Кароліно-Бугазької сільської ради такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, про "найяскравіші" порушення на місцевих виборах цього року ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори".

Як писало РБК-Україна, поліція порушила близько тисячі справ через порушення на місцевих виборах в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія полиция нарушения на выборах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною, - Кулеба
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною, - Кулеба