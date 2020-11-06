ЦВК звернулася в поліцію через порушення на місцевих виборах

Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні. Таке звернення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія попросила правоохоронців перевірити порушення прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови, допущених Кароліно-Бугазькою сільською територіальною виборчою комісією.

Також поліція перевірить порушення виборчих прав громадянки Кириленко С.О. через виключення її зі списку виборців по виборчій дільниці № 510693 в селі Кароліно-Бугаз.

"ЦВК взяла до уваги, що ... встановлено неможливість поновлення порушених виборчих прав шляхом визнання виборів депутатів та голови Кароліно-Бугазької сільської ради такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, про "найяскравіші" порушення на місцевих виборах цього року ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори".

Як писало РБК-Україна, поліція порушила близько тисячі справ через порушення на місцевих виборах в Україні.