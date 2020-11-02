Поліція відкрила близько тисячі справ через порушення виборчого процесу

З початку виборчої кампанії місцевих виборів в Україні поліція почала 997 кримінальних проваджень за фактом порушення виборчого процесу. Також органами поліції складено 2 323 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, із загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень 604 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 393 - пов’язані з виборчим процесом. За 78 кримінальними провадженнями 95 особам повідомлено про підозру.

Крім того, станом на 2 листопада правоохоронці зареєстрували 15 615 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Найбільше у місті Києві - 1728, у Київській області - 1697, у Дніпропетровській - 1211.

Нагадаємо, у Донецькій області з приміщення Нікольської територіальної виборчої комісії пропала виборча документація. Поліція порушила кримінальну справу.

Також поліція розслідує можливу фальсифікацію на місцевих виборах в громаді під Києвом.

Крім того, 25 жовтня в Чернівецькій області на одному з тервиборчкомів зникли 9 бюлетенів, відкрито кримінальну справу.