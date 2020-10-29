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У Донецькій області поліція розслідує зникнення виборчої документації

Новость на русском → Нікольське, Четвер 29 жовтня 2020 15:48
У Донецькій області поліція розслідує зникнення виборчої документації Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Донецькій області з приміщення Нікольської територіальної виборчої комісії пропала виборча документація. Поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Так, після процесу передачі в тервиборчком пропали списки виборців однієї з дільничних виборчих комісій.

"У поліцію надійшла заява від голови Нікольської територіальної виборчої комісії про те, що при перевірці документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність виписки, уточнених списків виборців і попередніх списків", - повідомили в МВС.

За даним фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, списку виборців).

Встановлюють обставини події.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція розслідує можливу фальсифікацію на місцевих виборах в громаді під Києвом.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області на одному з тервиборчкомів зникли 9 бюлетенів, відкрито кримінальну справу.

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