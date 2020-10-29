В Донецкой области полиция расследует пропажу избирательной документации

В Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, после процесса передачи в теризбирком пропали списки избирателей одной из участковых избирательных комиссий.

"В полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выписки, уточненных списков избирателей и предварительных списков", - сообщили в МВД.

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).

Устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция расследует возможную фальсификацию на местных выборах в общине под Киевом.

Также сообщалось, что в Черновицкой области на одном из теризбиркомов исчезли 9 бюллетеней, открыто уголовное дело.