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В Донецкой области полиция расследует пропажу избирательной документации

Новина українською → Никольское, Четверг 29 октября 2020 15:48
В Донецкой области полиция расследует пропажу избирательной документации Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Донецкой области из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии пропала избирательная документация. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, после процесса передачи в теризбирком пропали списки избирателей одной из участковых избирательных комиссий.

"В полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие выписки, уточненных списков избирателей и предварительных списков", - сообщили в МВД.

По данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей).

Устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция расследует возможную фальсификацию на местных выборах в общине под Киевом.

Также сообщалось, что в Черновицкой области на одном из теризбиркомов исчезли 9 бюллетеней, открыто уголовное дело.

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