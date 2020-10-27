В Черновицкой области пропали 9 бюллетеней, открыто дело

В Черновицкой области исчезли девять избирательных бюллетеней с голосования на местных выборах 25 октября. По данному факту открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Нарушение избирательного законодательства зафиксировали 26 октября.

"Во время сдачи бюллетеней в Кицманскую территориальную избирательную комиссию 43-летняя глава одной из участковых избирательных комиссий обнаружила отсутствие 9 бюллетеней по выборам депутатов Черновицкого областного совета", - указано в сообщении.

Дело открыли по части 3 статьи 158-1 Уголовного кодекса ( "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме").

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к исчезновению избирательной документации.

Напомним, в Украине 25 октября правоохранители открыли 159 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов. Также они составили 324 протокола о совершении административных правонарушений.

Как писало РБК-Украина, наблюдатели ОПОРЫ выявили нарушения, которые могли существенно повлиять на результаты местных выборов в некоторых объединенных территориальных общинах.