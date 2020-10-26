ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нарушения могли существенно повлиять на итоги выборов в некоторых ОТО, - ОПОРА

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 11:59
Нарушения могли существенно повлиять на итоги выборов в некоторых ОТО, - ОПОРА Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА выявили нарушения, которые могли существенно повлиять на результаты местных выборов в некоторых объединенных территориальных общинах. При этом в целом выборы соответствовали законодательству.

Об этом говорится в итоговом заявлении ОПОРЫ по предварительным результатам наблюдения на выборах 25 октября.

Наблюдатели отметили, что причины появления нарушений были разными и не были централизовано спланированными в пределах страны.

"Зафиксированные наблюдателями нарушения могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в конкретных территориальных общинах", - сообщили в ОПОРЕ.

Представители гражданской сети выявили достаточно массовые нарушения процедур организации выборов и проведения кампаний, инциденты с несоблюдением порядка ведения предвыборной агитации и попытками подкупа избирателей. Также наблюдатели фиксировали злоупотребления админресурсами и искажения процедуры изменения избирательного адреса.

"Промежуточные результаты беспартийного наблюдения ОПОРЫ за местными выборами 25 октября 2020 подтверждают необходимость дальнейшего прогресса Украины на пути к полному соответствию демократическим стандартам, несмотря на конкурентность избирательного процесса и наличие условий для волеизъявления граждан", - констатировали наблюдатели.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что международные наблюдатели признали местные выборы безопасными.

Также РБК-Украина писало, что за день голосования полиция открыла почти 160 уголовных дел из-за нарушений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 нарушения ОПОРА результаты выборов
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов