Нарушения могли существенно повлиять на итоги выборов в некоторых ОТО, - ОПОРА

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА выявили нарушения, которые могли существенно повлиять на результаты местных выборов в некоторых объединенных территориальных общинах. При этом в целом выборы соответствовали законодательству.

Об этом говорится в итоговом заявлении ОПОРЫ по предварительным результатам наблюдения на выборах 25 октября.

Наблюдатели отметили, что причины появления нарушений были разными и не были централизовано спланированными в пределах страны.

"Зафиксированные наблюдателями нарушения могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в конкретных территориальных общинах", - сообщили в ОПОРЕ.

Представители гражданской сети выявили достаточно массовые нарушения процедур организации выборов и проведения кампаний, инциденты с несоблюдением порядка ведения предвыборной агитации и попытками подкупа избирателей. Также наблюдатели фиксировали злоупотребления админресурсами и искажения процедуры изменения избирательного адреса.

"Промежуточные результаты беспартийного наблюдения ОПОРЫ за местными выборами 25 октября 2020 подтверждают необходимость дальнейшего прогресса Украины на пути к полному соответствию демократическим стандартам, несмотря на конкурентность избирательного процесса и наличие условий для волеизъявления граждан", - констатировали наблюдатели.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что международные наблюдатели признали местные выборы безопасными.

Также РБК-Украина писало, что за день голосования полиция открыла почти 160 уголовных дел из-за нарушений.