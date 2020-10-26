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Международные наблюдатели признали местные выборы безопасными, - МВД

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 10:23
Международные наблюдатели признали местные выборы безопасными, - МВД Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что международные наблюдатели признали очередные местные выборы 2020 года в Украине безопасными. По его словам, правоохранители действовали эффективно.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Выборы признаются общественными организациями и международными наблюдателями такими, которые состоялись безопасно. Структуры Министерства внутренних дел и Национальной полиции действовали четко, профессионально и эффективно", - отметил замминистра.

Геращенко подчеркнул, что количество правонарушений на выборах совсем не велико.

"Если учесть, что у нас 29 тысяч избирательных участков и что при такой явке приняло участие в избирательном процессе около 10 миллионов избирателей, то количество правонарушений совсем не велико", - отметил он.

Кроме того, Геращенко добавил, что ни один из мэров городов не заявил о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из их оппонентов.

"В целом считаю, что выборы прошли удовлетворительно. По всем фактам, которые подтвердятся, материалы будут расследованы и направлены в суд для принятии решений", - отметил он.

Напомним, в ЦИК рассказали, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней. Также могут уточняться цифры по явке избирателей.

Как писало РБК-Украина, КИУ заявляет, что во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировано пять основных нарушений. Главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.

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