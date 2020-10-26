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Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори безпечними, - МВС

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 10:23
Міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори безпечними, - МВС Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що міжнародні спостерігачі визнали чергові місцеві вибори 2020 року в Україні безпечними. За його словами, правоохоронці діяли ефективно.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Вибори визнаються громадськими організаціями та міжнародними спостерігачами такими, що відбулися безпечно. Структури Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції діяли чітко, професійно і ефективно", - зазначив заступник міністра.

Геращенко наголосив, що кількість правопорушень на виборах зовсім не велика.

"Якщо врахувати, що у нас 29 тисяч виборчих дільниць і що при такій явці взяло участь у виборчому процесі близько 10 мільйонів виборців, то кількість правопорушень зовсім не велика", - зазначив він.

Крім того, Геращенко додав, що жоден з мерів міст не заявив про те, що поліція порушувала закон або була на боці когось із їхніх опонентів.

"У цілому вважаю, що вибори пройшли задовільно. За всіма фактами, які підтвердяться, матеріали будуть розслідувані і направлені до суду для прийняття рішень", - зазначив він.

Нагадаємо, в ЦВК розповіли, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів. Також можуть уточнюватися цифри щодо явки виборців.

Як писало РБК-Україна, КВУ заявляє, що під час моніторингу проведення голосування на місцевих виборах зафіксовано п'ять основних порушень. Головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

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