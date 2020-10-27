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У Чернівецькій області пропали 9 бюлетенів, відкрито справу

Новость на русском → Чернівецька область, Вівторок 27 жовтня 2020 15:51
У Чернівецькій області пропали 9 бюлетенів, відкрито справу Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Чернівецькій області зникли дев'ять виборчих бюлетенів з голосування на місцевих виборах 25 жовтня. За даним фактом порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Порушення виборчого законодавства зафіксували 26 жовтня.

"Під час здачі бюлетенів у Кіцманську територіальну виборчу комісію 43-річна глава однієї з дільничних виборчих комісій виявила відсутність 9 бюлетенів з виборів депутатів Чернівецької обласної ради", - зазначено в повідомленні.

Справу відкрили за частиною 3 статті 158-1 Кримінального кодексу ("Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більш ніж один раз, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі").

Зараз поліцейські з'ясовують обставини події і встановлюють осіб, причетних до зникнення виборчої документації.

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. Також вони склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Як писало РБК-Україна, спостерігачі ОПОРИ виявили порушення, які могли істотно вплинути на результати місцевих виборів у деяких об'єднаних територіальних громадах.

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