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У день місцевих виборів поліція відкрила майже 160 справ

Новость на русском → Понеділок 26 жовтня 2020 10:25
У день місцевих виборів поліція відкрила майже 160 справ Фото: поліцейський (npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

В Україні 25 жовтня правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. Також вони склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, у день голосування до поліції надійшло 5006 заяв та повідомлень, які пов'язані виборчим процесом. Правоохоронці зафіксували 1800 порушень ведення агітації, 274 порушення таємниці голосування, 209 спроб підкупу виборців та 181 незаконне знищення виборчої документації.

Крім того, поліцейськими зареєстровано 178 порушень порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та 102 незаконних використань виборчого бюлетеня.

Найбільше правопорушень були зафіксовані у Київській області - 603, у Києві - 587 та у Дніпропетровській області - 448

У день місцевих виборів поліція відкрила майже 160 справ

Нагадаємо, у Вінницькій області в Тульчині двоє чоловіків напали на дільничну виборчу комісію та намагались заволодіти виборчою документацією.

Крім того, на одній з виборчих дільниць Ірпеня напали на кандидата від партії "Слуга народу" в депутати, після чого між двома чоловіками сталася сутичка.

Також у Сумській області здійснили збройний напад на кандидата в депутати Кролевецької міськради і його дружину.

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