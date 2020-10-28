Полиция расследует возможную фальсификацию выборов в ОТО под Киевом

Полиция открыла дело из-за возможной фальсификации на выборах в Борщаговской объединенной территориальной общине Киевской области. Всего правоохранители открыли три уголовных дела из-за нарушений на выборах в ОТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

О возможных фальсификациях на выборах в полицию сообщила народный депутат. Она пришла на один из избирательных участков Киево-Святошинского района, чтобы поинтересоваться, почему подсчет голосов идет так долго и сфотографировала избирательные документы. На это работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения.

"На месте происшествия полицейские провели осмотр помещения. Там правоохранители… обнаружили и изъяли записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также изъяли наличные на сумму 72,5 тысячи гривен", - сообщили в МВД.

Также нардеп сообщила, что секретарь сельсовета в Петропавловской Борщаговке вносила сведения из протоколов на свой компьютер, хотя не является членом участковой избирательной комиссии.

По данным фактам открыли три дела по ч.2 ст. 351 (воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в его работу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера о возможных фальсификациях на выборах в Борщаговской ОТО заявила нардеп от "Евросолидарности" Виктория Сюмар.

Напомним, в день голосования полиция открыла почти 160 уголовных дел из-за нарушений на выборах.