Поліція розслідує можливу фальсифікацію виборів в ОТГ під Києвом

Поліція відкрила справу через можливу фальсифікацію на виборах в Борщагівській об'єднаній територіальній громаді Київської області. Всього правоохоронці відкрили три кримінальних справи через порушення на виборах в ОТГ.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Про можливі фальсифікації на виборах в поліцію повідомила народний депутат. Вона прийшла на одну з виборчих дільниць Києво-Святошинського району, щоб поцікавитися, чому підрахунок голосів йде так довго і сфотографувала виборчі документи. На це працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення.

"На місці події поліцейські провели огляд приміщення. Там правоохоронці... виявили та вилучили записи з підписами осіб, де вказані суми в грошовому еквіваленті, інші документи, які можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тисячі гривень", - повідомили в МВС.

Також нардеп повідомила, що секретар сільради в Петропавлівській Борщагівці вносила відомості з протоколів на свій комп'ютер, хоча не є членом дільничної виборчої комісії.

За даними фактами відкрили три справи за ч. 2 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) і ч. 2 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання в його роботу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора про можливі фальсифікації на виборах в Борщагівській ОТГ заявила нардеп від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар.

Нагадаємо, в день голосування поліція відкрила майже 160 кримінальних справ через порушення на виборах.