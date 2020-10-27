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Сюмар заявила про напад через викриття фальсифікацій на виборах

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 19:51
Сюмар заявила про напад через викриття фальсифікацій на виборах Фото: Вікторія Сюмар (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

У Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів.

Про це повідомила народний депутат Вікторія Сюмар під час включення на телеканалі "Прямий".

За її словами, у приймальні нинішнього голови Софіївської Борщагівки Олексія Кадебського виявили великі суми готівки, списки виборців із підписами, протоколи з мокрими печатками та пачки паспортних даних.

Також Сюмар повідомила, що коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад заступник Олексія Кадебського та завгосп, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У будівлі, де відбуваються події, знаходиться Територіальна виборча комісія, яка приймає протоколи із 17 виборчих дільниць Борщагівської ОТГ, там же знаходиться одна з ДВК, і кабінет діючого голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кадебського, який також є кандидатом на посаду голови ОТГ.

Три дільниці, на яких перемогу отримав Кадебський, вже здали протоколи. Інші 14 дільниць не приймаються.

"Зараз відбуваються слідчі дії. Сьогодні перенесли засідання територіальної виборчої комісії. Я намагалася зайти в кабінет пана Кадебського, щоб попередити його про неприпустимість фальшування. Тут знаходилася його секретарка. Я побачила прямо у неї не столі протоколи з мокрими печатками. Я намагалася це сфотографувати. Туди залетіли двоє людей, вони мене грубо виштовхували і дали навіть по ребрам. Я викликала поліцію", - розповідає Сюмар.

За фактом перешкоджання діяльності народного депутата та фальсифікації на виборах Сюмар написала відповідну заяву у поліцію.

"Все це фіксується зараз Національною поліцією. Складаються відповідні протоколи з понятими. Все це зараз буде вийматися для того, щоб були проведені слідчі дії. Я розумію, що пану Кадебському зараз напевно неприємно програвати після того, як він просидів 30 років на посаді сільського голови Петропавлівської Борщагівки, але я думаю, що він є під серйозним ризиком кримінальної відповідальності", - наголосила вона.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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