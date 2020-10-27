Сюмар заявила о нападении из-за разоблачения фальсификаций на выборах

В Борщаговской ОТГ на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар во время включения на телеканале "Прямой".

По ее словам, в приемной нынешнего председателя Софиевской Борщаговки Алексея Кадебского обнаружили крупные суммы наличных, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями и пачки паспортных данных.

Также Сюмар сообщила, что когда она пыталась попасть на заседание ИИК, на нее совершили нападение заместитель Алексея Кадебского и завхоз, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В здании, где происходят события, находится Территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы из 17 избирательных участков Борщаговской ОТГ, там же находится одна из ИИК, и кабинет действующего главы Петропавловской Борщаговки Алексея Кадебского, который также является кандидатом на должность главы ОТГ.

Три участка, на которых победу одержал Кадебский, уже сдали протоколы. Остальные 14 участков не принимаются.

"Сейчас проходят следственные действия. Сегодня перенесли заседание территориальной избирательной комиссии. Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебского, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее не столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. Туда залетели двое людей, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам. Я вызвала полицию", - рассказывает Сюмар.

По факту препятствования деятельности народного депутата и фальсификации на выборах Сюмар написала соответствующее заявление в полицию.

"Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Составляются соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет выниматься для того, чтобы были проведены следственные действия. Я понимаю, что господину Кадебскому сейчас наверное неприятно проигрывать после того, как он просидел 30 лет на должности сельского головы Петропавловской Борщаговки, но я думаю, что он находится под серьезным риском уголовной ответственности", - подчеркнула она.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.