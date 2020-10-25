ОПОРА не зафиксировала критических нарушений во время начала голосования

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА положительно оценили начало голосования на местных выборах. Критических нарушений пока не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

Так, голосование на местных выборах проходит на 29 084 избирательных участках. Начало голосования и работа большинства избиркомов проходит с соблюдением законодательства.

"Наблюдатели ОПОРЫ в целом положительно оценивают ход подготовительных заседаний и начало голосования, сигнализируя об отдельных процедурные проблемы и организационные трудности в работе участковых избирательных комиссий", - сообщили наблюдатели.

При этом на 14,3% УИК подготовительные заседания, которые должны были начаться в 7:15, провели с опозданием. Это создало трудности для наблюдателей в осуществлении контроля за этим этапом выборов. Также наблюдателям не разрешили полноценно осуществлять контроль за процедурой на 1,1% участковых избиркомов, что на почти 2% меньше, чем на местных выборах 2015 года.

"В целом же в первые часы голосования наблюдатели свободно и беспрепятственно могут вести наблюдение находясь в помещениях участковых избирательных комиссий. Вместе с тем на 3% УИК у наблюдателей возникали трудности в ведении наблюдения и слежения за всеми процедурами голосования", - добавили в ОПОРЕ.

Наблюдатели ОПОРЫ находятся на 625 участках.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция открыла 6 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.

Кроме этого в Центризбиркоме назвали эти местные выборы одними из самых сложных в истории.