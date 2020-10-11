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ОПЗЖ требует от "Слуги народа" отозвать судебные иски в Николаеве

Автор: РБК-Украина

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" заявляют, что представители партии "Слуги народа" продолжают оказывать давление на суды в Николаеве с целью отменить регистрацию Николаевских избирательных списков политсилы.

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Об этом говорится в заявлении политсилы на официальном сайте.

"Сегодня Давид Арахамия оказывает давление на суды с целью вынесения противозаконного решения о снятии с регистрации избирательного списка нашей партии на выборах в Николаевский городской совет", - говорится в заявлении партии.

В партии утверждают, что непосредственно Арахамия причастен к дискредитации политсилы в Николаеве.

"Оппозиционная платформа - За життя" призывает суды не принимать противозаконных и антидемократических решений под давлением Давида Арахамии и "Слуг народа". Мы обращаем внимание международных организаций и наблюдателей на нарушение демократии и прав избирателей на выборах в Николаеве. Призываем прекратить давление на оппозицию со стороны представителей партии власти, отозвать судебные иски против ОПЗЖ. Противное исключает честность и демократичность выборов. Выбирать должны граждане", - резюмировали в партии.

Напомним, ранее лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

Политик уверен, что такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.

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Новости Украины НиколаевСлуга народаМестные выборыСудОппозиционная платформа За життя