ОПЗЖ вимагає від "Слуги народу" відкликати судові позови у Миколаєві

У партії "Опозиційна платформа - За життя" заявляють, що представники партії "Слуги народу" продовжують чинити тиск на суди в Миколаєві з метою скасувати реєстрації Миколаївських виборчих списків політсили.

Про це йдеться в заяві політсили на офіційному сайті.

"Сьогодні Давид Арахамія чинить тиск на суди з метою протизаконного винесення рішення про зняття з реєстрації виборчого списку нашої партії на виборах до Миколаївської міської ради", - йдеться в заяві партії.

У партії стверджують, що безпосередньо Арахамія причетний до дискредитації політсили в Миколаєві.

"Опозиційна платформа - За життя" закликає суди не приймати протизаконних і антидемократичних рішень під тиском Давида Арахамії та "Слуг народу". Ми звертаємо увагу міжнародних організацій та спостерігачів на порушення демократії і прав виборців на виборах в Миколаєві. Закликаємо припинити тиск на опозицію з боку представників партії влади, відкликати судові позови проти ОПЗЖ. Противне виключає чесність і демократичність виборів. Обирати мають громадяни", - підсумували в партії.

Нагадаємо, раніше лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" у Миколаєві Артем Ільюк повідомив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію за реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ.

Політик упевнений, що такі дії "Слуги народу" - це спланована кампанія щдо недопуску на вибори їх головного опонента.