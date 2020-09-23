ОПЗЖ выдвинула Ильюка кандидатом в мэры Николаева

Городская партийная организация "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула Артема Ильюка кандидатом в мэры Николаева. Соответствующее решение было принято на общем собрании ОПЗЖ в Николаеве.

Об этом сообщают "НикВести" со ссылкой на пресс-службу парторганизации.

Также был утвержден список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета и утверждена программа партии на местные выборы.

"Мои цели очень просты. У меня нет "будок", нет земель и фирм, работающих с бюджетом. Это принципиальная позиция, отличающая меня от многих, кто сегодня заявляет, что хочет быть кандидатом в мэры. Поэтому мне очень легко идти в люди, заходить во дворы и отвечать за свои поступки. Естественно, есть те, кто сегодня хотят любыми способами меня "сбить". Такого давления я не испытывал никогда, даже находясь в парламенте в оппозиции. Но я стойкий парень, я не сверну со своей улицы, это мой родной город и я буду защищать своих избирателей. Я смету эти "будко-булочные" группы в горсовете, которые совсем не думают о городе", - заявил Ильюк.

Он также отметил, что будет добиваться качественного ремонта дорог, строительства детских садов, развития медицины, внедрения надбавок для врачей и учителей.

"Я хочу, чтоб город был безопасным, красивым, уютным и чистым. И сделаю все возможное, в рамках того бюджета, который есть у Николаева. И ни дай Бог кто-то посмеет "засунуть" в бюджет руку, он будет иметь очень бледный вид", - добавил Артем Ильюк.

Напомним, ранее Артем Ильюк высказал позицию, что команда "Оппозиционной платформы - За життя" готова к местным выборам в Николаеве, в которых намерена победить.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.