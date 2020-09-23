ОПЗЖ висунула Ільюка кандидатом в мери Миколаєва

Міська партійна організація "Опозиційна платформа - За життя" висунула Артема Ільюка кандидатом в мери Миколаєва. Відповідне рішення було прийнято на загальних зборах ОПЗЖ в Миколаєві.

Про це повідомляють "НикВести" з посиланням на прес-службу парторганізації.

Також було затверджено список кандидатів у депутати Миколаївської міської ради та затверджено програму партії на місцеві вибори.

"Мої цілі дуже прості. У мене немає "будок", ні земель і фірм, що працюють з бюджетом. Це принципова позиція, що відрізняє мене від багатьох, хто сьогодні заявляє, що хоче бути кандидатом у мери. Тому мені дуже легко йти в люди, заходити у двори й відповідати за свої вчинки. Природно, є ті, хто сьогодні хоче будь-якими способами мене "збити". Такого тиску я не відчував ніколи, навіть перебуваючи в парламенті в опозиції. Але я стійкий хлопець, я не зверну зі своєї вулиці, це моє рідне місто і я буду захищати своїх виборців. Я приберу ці "будко-булочні" групи у міськраді, які зовсім не думають про місто", - заявив Ільюк.

Він також зазначив, що буде домагатися якісного ремонту доріг, будівництва дитячих садів, розвитку медицини, впровадження надбавок для лікарів і вчителів.

"Я хочу, щоб місто було безпечним, красивим, затишним і чистим. І зроблю все можливе, в рамках того бюджету, який є у Миколаєва. І не дай Боже хтось посміє "засунути" в бюджет руку, він буде мати дуже блідий вигляд", - додав Артем Ільюк.

Нагадаємо, раніше Артем Ільюк висловив позицію, що команда "Опозиційної платформи - За життя" готова до місцевих виборів в Миколаєві, в яких має намір перемогти.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.