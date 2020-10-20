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Полиция открыла 25 дел за сутки из-за нарушений избирательного процесса

Автор: Андрей Козловский

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 448 уголовных производств по факту нарушения избирательного процесса. Из них 25 были открыты в течение минувших суток.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, из общего числа начатых уголовных производств 217 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 231 - связанное с избирательным процессом. Также было составлено 1367 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5 881 сообщение, связанное с избирательным процессом. Больше всего из них были зафиксированы в Киеве - 718, в Киевской области - 598, и во Львовской области - 451.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Также сообщалось, что ситуация с коронавирусом в Украине может снизить явку на местных выборах на 20%.

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