Полиция открыла уже 43 дела из-за нарушения избирательного законодательства

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 43 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них одно дело правоохранители открыли на протяжении прошлых суток.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, из общего количества начатых уголовных производств 25 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 - с избирательным процессом.

Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений.

Отметим, что МВД на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков. Также система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме.

По словам главы МВД Арсена Авакова, у силовиков достаточно средств для контроля предвыборного процесса.

Напомним, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.