UA

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Полиция открыла уже 43 дела из-за нарушения избирательного законодательства

Автор: Андрей Козловский

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 43 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них одно дело правоохранители открыли на протяжении прошлых суток.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, из общего количества начатых уголовных производств 25 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 - с избирательным процессом.

Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений.

Отметим, что МВД на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков. Также система авиационной безопасности МВД будет дежурить в усиленном режиме.

По словам главы МВД Арсена Авакова, у силовиков достаточно средств для контроля предвыборного процесса.

Напомним, Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы