Полиция открыла почти 90 уголовных дел из-за подкупа на местных выборах

В Украине полиция открыла уже 420 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах. Из них 88 дел по статье о подкупе избирателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего открыто 204 дела связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства и 216 - из-за нарушений избирательного процесса. Больше всего уголовных дел открыто в Киеве -60, меньше всего на Волыни - 1. В рамках 17 уголовных дел сообщено о подозрении 17 фигурантам. За прошедшие сутки в стране открыли еще 10 уголовных дел.

Также правоохранители составили уже 1316 протоколов об административных нарушениях связанных с местными выборами. Больше всего таких нарушений выявили в Киевской области - 226, меньше всего в Харьковской и Сумской областях - по 9.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области кандидата на должность главы объединенной территориальной общины подозревают в подкупе избирателей. Правоохранители объявили ему подозрение и начали расследование.

Также на прошлой неделе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей в Одессе. За голос за одного из кандидатов на пост мэра города злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен.