В Одессе раскрыли "сетку" подкупа избирателей

В Одессе правоохранители разоблачили создание так называемой "сетки" подкупа избирателей на местных выборах. Среди подозреваемых в причастности к подкупу глава местной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции в своем Telegram-канале.

Вместе с главой избирательной комиссии, который уже был осужден за связанные с избирательным процессом преступления, правоохранители задержали жителя Одессы.

За один голос за конкретного кандидата на пост мэра Одессы злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен. С места преступления правоохранители изъяли почти 45 тысяч долларов, которые планировалось потратить на подкуп 1000 избирателей.

Произошедшее квалифицировали по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, в Черниговской области правоохранители разоблачили масштабную "сетку" подкупа избирателей. Злоумышленники планировали подкупить 5 тысяч избирателей на 208 округе.

Еще одну "сетку" правоохранители обнаружили в Черновицкой области.