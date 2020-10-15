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В Одессе раскрыли "сетку" подкупа избирателей

Новина українською → Одесса, Четверг 15 октября 2020 21:16
В Одессе раскрыли "сетку" подкупа избирателей Фото: взятка (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе правоохранители разоблачили создание так называемой "сетки" подкупа избирателей на местных выборах. Среди подозреваемых в причастности к подкупу глава местной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции в своем Telegram-канале.

Вместе с главой избирательной комиссии, который уже был осужден за связанные с избирательным процессом преступления, правоохранители задержали жителя Одессы.

За один голос за конкретного кандидата на пост мэра Одессы злоумышленники предлагали 1 тысячу гривен. С места преступления правоохранители изъяли почти 45 тысяч долларов, которые планировалось потратить на подкуп 1000 избирателей.

Произошедшее квалифицировали по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, в Черниговской области правоохранители разоблачили масштабную "сетку" подкупа избирателей. Злоумышленники планировали подкупить 5 тысяч избирателей на 208 округе.

Еще одну "сетку" правоохранители обнаружили в Черновицкой области.

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