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На 208 округе выявили избирательную сетку на 5000 человек

Новина українською → Бахмач, Суббота 03 октября 2020 13:59
На 208 округе выявили избирательную сетку на 5000 человек Фото: в Черниговской области разоблачили избирательную сетку (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На 208 округе в Черниговской области выявили избирательную сетку по подкупу избирателей на выборах народного депутата. Сетка насчитывает 5000 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Черниговской области.

Сообщается, что вчера вечером в Бахмаче при обыске авто одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой РГА нашли деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют о скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной рады.

По словам начальника полиции Черниговской области Владимира Нидзельского, обыск проводили на основании того, что была получена информация о возможной причастности чиновника к организации подкупа избирателей. Открыто уголовное дело по признакам скупки голосов.

"В результате проведенного в его автомобиле обыска полицейские обнаружили доказательства причастности мужчины к вышеупомянутому правонарушению. Из авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 000 гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5000 человек", - добавил он.

Полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

Фото: разоблачение схемы скупки голосов (cn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК завершил регистрацию кандидатов на довыборах в Раду. Всего на мандат претендуют 17 человек.

Также сообщалось, что ЦИК снял однофамильцев Филимонова и Зеленского с выборов мэра Одессы.

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