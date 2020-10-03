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На 208 окрузі виявили виборчу сітку на 5000 осіб

Новость на русском → Бахмач, Субота 03 жовтня 2020 13:59
На 208 окрузі виявили виборчу сітку на 5000 осіб Фото: в Чернігівській області викрили виборчу сітку (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На 208 окрузі в Чернігівській області виявили виборчу сітку з підкупу виборців на виборах народного депутата. Сітка налічує 5000 тисяч осіб.

Про це йдеться в повідомленні поліції Чернігівської області.

Повідомляється, що вчора ввечері в Бахмачі при обшуку авто одного з керівників структурних підрозділів Бахмацької РДА знайшли гроші і списки виборців, які свідчать про скупку голосів на користь однієї з політичних сил і кандидата в депутати Верховної ради.

За словами начальника поліції Чернігівській області Володимира Нідзельского, обшук проводили на підставі того, що була отримана інформація про можливу причетність посадовця до організації підкупу виборців. Відкрито кримінальну справу за ознаками скупки голосів.

"В результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 000 гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5000 осіб", - додав він.

Поліція встановлює всіх осіб, які можуть бути причетні до підкупу виборців.

Фото: викриття схеми скуповування голосів (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на довиборах в Раду. Всього на мандат претендують 17 осіб.

Також повідомлялося, що ЦВК зняла однофамільців Філімонова і Зеленського з виборів мера Одеси.

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