ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЦВК зняла однофамільців Філімонова і Зеленського з виборів мера Одеси

Новость на русском → Одеса, Субота 03 жовтня 2020 11:54
ЦВК зняла однофамільців Філімонова і Зеленського з виборів мера Одеси Фото: з місцевих виборів зняли чергових "клонів" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія (ЦВК) зняла з місцевих виборів однофамільців президента Володимира Зеленського та претендента на посаду мера Одеси Олега Філімонова. У їх документах не знайшли підтвердження того, що вони вносили заставу.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Повідомляється, що Одеська обласна організація "Слуги народу" поскаржилася на те, що місцевий територіальний виборчком не перевіряє подані документи кандидатів. Мова йде про чотирьох однофамільців Філімонова, двох - Зеленського і одного однофамільця Михайла Саакашвілі.

ЦВК встановила, що в їх документах, поданих на реєстрацію, немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори. Також ЦВК прийшла до висновку, що тут є ознаки введення виборців в оману шляхом реєстрації так званих "клонів".

Таким чином, ЦВК скасувала постанови територіального виборчкому про реєстрацію цих кандидатів і зобов'язав його повторно розглянути документи. Крім того, до поліції направлено звернення з проханням провести перевірку.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що через місцеві вибори можуть перенести шкільні канікули.

Також повідомлялося, що ЦВК акредитувала більше сотні офіційних спостерігачів на місцевих виборах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія Одеса Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Єрмак про призначення Фокіна: це було колективне рішення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Єрмак про призначення Фокіна: це було колективне рішення