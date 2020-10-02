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Ляшко: шкільні канікули можуть перенести через місцеві вибори

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 15:39
Ляшко: шкільні канікули можуть перенести через місцеві вибори Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через місцеві вибори в Україні можуть перенести шкільні канікули. Рекомендується, щоб канікули розпочалися на 10 днів раніше.

Про це на круглому столі в Українському кризовому медіа-центрі заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, дане питання обговорювалося з працівниками сфери освіти.

"...таке питання розглядається і канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано. Для того щоб освітній процес, підготовка до виборів і виборчий процес не перетиналися", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що осінні канікули пропонується почати 22 жовтня і завершити 30 жовтня. Загалом школярі отримають 11 днів відпочинку.

Раніше Ляшко заявляв, що повернення жорсткого карантину в Україні не знадобиться, якщо всі будуть дотримуватися протиепідемічних заходів. За його словами, головний орієнтир для локдауна - заповненість ліжок. І жорсткий карантин повернеться, коли система охорони здоров'я буде на межі колапсу, оскільки крім пацієнтів з COVID-19 стаціонарного лікування потребує велика кількість інших хворих.

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