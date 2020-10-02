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Ляшко: школьные каникулы могут перенести из-за местных выборов

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 15:39
Ляшко: школьные каникулы могут перенести из-за местных выборов Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за местных выборов в Украине могут перенести школьные каникулы. Рекомендуется, чтобы каникулы начались на 10 дней раньше.

Об этом на круглом столе в Украинском кризисном медиа-центре заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, данный вопрос обсуждался с работниками сферы образования.

"…такой вопрос рассматривается и каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано. Для того чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что осенние каникулы предлагается начать 22 октября и завершить 30 октября. В общей сложности, школьники получат 11 дней отдыха.

Ранее Ляшко заявлял, что возвращение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры. По его словам, главный ориентир для локдауна - заполненность коек. И жесткий карантин вернется, когда система здравоохранения будет на грани коллапса, поскольку помимо пациентов с COVID-19 в стационарном лечении нуждается большое количество других больных.

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