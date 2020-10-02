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В Украине открыли более 150 уголовных дел из-за нарушений избирательного закона

Новина українською → Украина, Пятница 02 октября 2020 10:37
В Украине открыли более 150 уголовных дел из-за нарушений избирательного закона Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

За сутки полиция открыла еще 13 уголовных дел в связи с возможными нарушениями избирательного процесса. С начала избирательной кампании уже открыто 156 уголовных дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Всего за сутки в полицию поступило 240 сообщений из-за нарушений избирательного законодательства. Больше всего во Львовской области - 67.

С начала избирательной кампании полиция зарегистрировала 2048 сообщений из-за избирательного процесса. Самое большое количество сообщений зафиксировано в Киевской области - 313.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 156 уголовных правонарушений: 87 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 69 - связанных с избирательным процессом. Также составлено 309 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", - добавили в МВД.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что пятая часть уголовных дел связана с подкупом избирателей.

Подробнее о том, как МВД готовится к выборам, читайте в материале РБК-Украина "Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах".

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