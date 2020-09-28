Фактор Авакова: чего ждать от полиции на местных выборах

Местные выборы 25 октября пройдут в условиях пандемии коронавируса и с серьезными ограничениями. Обеспечивать порядок на избирательных участках будут сотрудники Министерства внутренних дел. Как МВД готовится к выборам – в материале РБК-Украина.

В избирательных кампаниях прошлого года, которые привели к тотальной смене политической элиты в стране, Арсена Авакова называли "арбитром выборов". Нейтралитет главы МВД не остался без комплиментов со стороны Владимира Зеленского. Он поблагодарил за честные выборы "каждого полицейского" и "отдельно господина Авакова".

"Мне кажется, это впервые в истории нашей страны, когда министерство, полиция работали не на отдельного кандидата, а работали на страну, защищали интересы Украины", – добавил будущий глава государства в своем видеообращении в апреле прошлого года.

Основной оппонент Зеленского Петр Порошенко выразил противоположное мнение. После проигранной президентской и парламентской компаний он заявил, что "полиция работала против него".

Как бы там ни было, невозможно отрицать факт, что избирательные гонки прошлого года сопровождались мощной профилактической работой МВД по нарушениям на выборах. Отчеты об открытых уголовных и административных делах в день голосования публиковались фактически каждые два часа. Правда, до приговоров дошло только в малой части производств.

Преступления без наказания

Парламент с 2014 года несколько раз усиливал уголовную ответственность за нарушения, связанные с избирательным процессом. Происходило это с подачи главы МВД, ведь расследованием таких преступлений занимается Национальная полиция, работу которой направляет профильный министр.

Координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила в комментарии РБК-Украина, что всего за время кампаний прошлого года полиция открыла около 500 уголовных производств. Крайне важно, по ее словам, что некоторые из этих дел были доведены до реальных приговоров в судах.

Она убеждена, что роль правоохранительной системы в организации выборов "значительна". "В ситуации, когда правоохранительная система не работает, естественно, что выборы имеют меньше шансов быть организованными в надлежащей форме", – отметила эксперт.

В то же время анализ судебной практики показывает, что до приговора было доведено лишь каждое пятое уголовное дело. Так, в Едином реестре судебных решений удалось найти всего около сотни приговоров за вмешательство в избирательный процесс в прошлом году.

Практически половина вердиктов касается неправильного использования бюллетеней для голосования: их порчи, кражи и попыток вынести с участка. Все нарушители обошлись штрафом 1700-2550 гривен.

К примеру, в Чернигове был оштрафован грузчик местного супермаркета, который пришел на выборы 21 июля 2019 года пьяным. Не определившись с тем, за кого он хочет проголосовать, нарушитель смял бюллетень и попытался уйти с участка, но был задержан полицией.

Похожий "фокус" хотел повторить еще один черниговчанин, но уже на выборах президента в апреле прошлого года. Он также пришел на участок в нетрезвом состоянии, но решил проявить смекалку: спрятал бюллетень в карман, а вместо него попытался кинуть в урну для голосования кусок обоев. Когда толстые обои застряли в узкой прорези урны, "махинатора" раскрыли и задержали. Он отделался штрафом в 2550 гривен.

Более строгое наказание – четыре года лишения свободы, получили двое жителей Черкасской области - участники АТО, которые облили бензином и сожгли агитационной баннер кандидата в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области. На суде они раскаялись и заявили, что совершили преступление не по злому умыслу, а потому что "все достало". Учитывая это, суд заменил им реальный срок на условный.

Наибольший ажиотаж в 2019 году вызвала ситуация, произошедшая в Василькове. Министр Аваков публично обвинил провластную на тот момент партию – "Блок Петра Порошенко", в организации "сеток" для подкупа избирателей. Подозрение от Нацполиции получил мэр Василькова Владимир Сабадаш.

Ему вменили использование бюджетных средств соцпрограммы "Турбота" для подкупа избирателей в интересах власти. "Логический финал противозаконных действий должен стать превенцией для всех должностных лиц", – так прокомментировал это дело Арсен Аваков на своей странице в соцсети Twitter.

Впрочем, финал этого дела вряд ли стал таким, каким его видел глава МВД. Сабадаш был отстранен от должности около трех недель, а спустя три месяца после открытия дела суд и вовсе отменил ему подозрение. Сейчас мэр Василькова продолжает работать на своей должности и намерен участвовать в ближайших выборах от партии "За майбутнє".

Большая часть подозреваемых в нарушениях во время прошлогодних выборов осталась без приговоров. В том числе и в самих громких делах. Опрошенные РБК-Украина эксперты отмечают, что на данный момент роль Авакова остается ключевой для проведения "спокойного" избирательного процесса по всей стране.

Роль Авакова

"Роль МВД и министра на этих выборах будет очень и очень определяющей", – заявил РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

По его словам, крайне важно, что партия Авакова "Народный фронт" не участвует в выборах и он может оставаться "нейтральной фигурой". Политолог отбрасывает мнение, что глава МВД может играть на стороне провластной партии "Слуга народа"

"Надо понимать, что если он и будет подыгрывать партии власти, то это вызовет еще больше напряжения вокруг него. К тому же партия власти разная. В партии власти есть же и критики Авакова, с другой стороны там есть люди, которые понимают, что Аваков играет очень важную стабилизирующую роль в нынешнем правительстве", – уверен политолог.

Координатор "Опоры" Ольга Айвазовская также не видит признаков того, что правоохранители отдают предпочтение той или иной политической силе на выборах. Она отметила, что сейчас власть в каждой территориальной громаде разделена между разными партиями.

"Я не вижу оснований утверждать, что правоохранительная система направлена сейчас или сфокусирована на том, чтобы кому-либо подыгрывать", – добавила эксперт.

Касательно роли персонально Авакова, то глава "Опоры" подчеркнула, что он "политическое лицо, решения которого исполняют все ведомства в юрисдикции МВД".

В свою очередь, глава Национальной полиции Игорь Клименко отверг все подозрения в "политизированности" своего ведомства. "Мы вне политики. И на те или иные нападки или, скажем так, замечания с того или иного политического лагеря мы можем ответить, объяснить и подтвердить это все документами", – заверил он РБК-Украина.

По его словам, полицейские регистрируют и расследуют все заявления о нарушениях со стороны участников избирательной гонки.

Существенно расширить полномочия полиции на избирательных участках может неутихающая пандемия коронавируса. Кабинет министров уже утвердил перечень противоэпидемических мер на избирательных участках. В него входят и проверка температуры тела у избирателей, обязательное ношение масок, соблюдение необходимой социальной дистанции в помещениях и даже использование собственных ручек для заполнения бюллетеней.

В то же время координатор "Опоры" Ольга Айвазовская указывает на то, что эти требования правительства носят рекомендательный характер. Чтобы они стали обязательными и органы правопорядка получили право наказывать за их несоблюдение – должны быть приняты законодательные изменения. Соответствующий проект закона №4117 уже внесен в парламент, но еще не рассмотрен.

Министр Арсен Аваков тем временем еще с начала сентября недвусмысленно обозначил свою координирующую роль в процессе проведения избирательной компании.

Так, под руководством главы МВД и секретаря СНБО Алексея Данилова прошло заседание специального штаба, отвечающего за подготовку и проведение выборов. Кроме того, министр выпустил видеообращение, в котором заявил, что у силовиков уже есть информация о подготовке провокаций на выборах и пригрозил нарушителям "жесткой реакцией" на такие действия.

Источник РБК-Украина в Национальной полиции сказал, что подготовка к предстоящим выборам идет по схеме прошлогодних. Отвечает за выборы профильный замглавы ведомства Александр Фацевич, но этим вопросом также продолжает заниматься и Олег Козловский.

В январе 2019 года Аваков назначил бывшего "сбушника" Козловского заместителем руководителя полиции и сделал куратором вопроса выборов. "Сейчас он тоже занимается выборами, но "первую скрипку" в этой истории все равно играет блок превентивной деятельности Фацевича", – отметил источник.

Подготовку к выборам силовики начали еще до официального объявления старта избирательной компании 5 сентября. Уже к этой дате было открыто 17 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса и предвыборной агитации. По состоянию на 25 сентября таких дел уже 53.

К обеспечению правопорядка во время голосования 25 октября МВД привлечет почти 136 тысяч полицейских. Это 100% штатной численности Нацполиции плюс курсанты ведомственных вузов. Только на избирательных участках будет около 60 тысяч правоохранителей. Помогать полиции должны и военнослужащие Нацгвардии. Кроме того, для оперативного реагирования будет задействована авиация и сотрудники ГСЧС.

В 2019 году Украина пережила две масштабные избирательные компании, которые не вызвали серьезных нареканий со стороны международных наблюдателей. Победители выборов назвали это заслугой министра внутренних дел Арсена Авакова. Проигравшие также упомянули роль главы МВД, но уже в негативном ключе, обвинив его в подыгрывании партии власти. На предстоящих местных выборах министр и его подчиненные получат шанс снова пройти "тест на нейтральность".