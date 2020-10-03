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ЦИК снял однофамильцев Филимонова и Зеленского с выборов мэра Одессы

Новина українською → Одесса, Суббота 03 октября 2020 11:54
ЦИК снял однофамильцев Филимонова и Зеленского с выборов мэра Одессы Фото: с местных выборов сняли очередных "клонов" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сняла с местных выборов однофамильцев президента Владимира Зеленского и претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова. В их документах не нашли подтверждение того, что они вносили залог.

Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Сообщается, что Одесская областная организация "Слуги народа" пожаловалась на то, что местный территориальный избирком не проверяет поданные документы кандидатов. Речь идет о четырех однофамильцах Филимонова, двух - Зеленского и одного однофамильца Михаила Саакашвили.

ЦИК установил, что в их документах, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы. Также ЦИК пришел к выводу, что тут есть признаки введения избирателей в заблуждение путем регистрации так называемых "клонов".

Таким образом, ЦИК отменил постановления территориального избиркома о регистрации этих кандидатов и обязал его повторно рассмотреть документы. Кроме того, в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за местных выборов могут перенести школьные каникулы.

Также сообщалось, что ЦИК аккредитовал более сотни официальных наблюдателей на местных выборах.

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