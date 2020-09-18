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Полиция расследует 10 дел по факту манипуляций с изменением избирательного адреса

Автор: Юлия Струк

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что за манипуляции с изменением избирательного адреса полиция расследует десять уголовных производств. Всего с начала избирательной кампании полиция начала 34 дела о нарушениях избирательного процесса, из них 9 - по факту подкупа избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам Клименко, с 5 сентября ситуационные центры Нацполиции и регионов перевели на усиленный режим работы. На сегодня зарегистрировано 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Мощным фактором для осуществления махинаций по результатам голосования является использование упрощенного механизма изменения избирательного адреса... Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам", - сообщил глава НПУ.

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По его словам, из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей по отдельным адресам или избирательным участкам.

Клименко также напомнил, что до 25 сентября все руководители территориальных подразделений полиции должны разработать четкие расчеты привлечения личного состава во время местных выборов и утвердить операционные планы.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что МВД на местные выборы привлечет к охране порядка 136 тысяч силовиков.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у силовиков достаточно средств для контроля предвыборного процесса.

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