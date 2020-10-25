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Порошенко: всеукраинский опрос - это фальсификация избирательного процесса

Автор: РБК-Украина

Всеукраинский опрос, инициированный президентом, является крупнейшей фальсификацией избирательного процесса за всю историю независимой Украины.

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Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после голосования на местных выборах.

По мнению Порошенко, этот опрос можно сравнить только с "выборами" времен Януковича, и поблагодарил тех избирателей, которые его игнорируют.

"Сейчас надо голосовать и поддерживать политическую силу, которая реализует движение Украины в Европейский союз и никому не даст свернуть с этого пути, обеспечивает реформу децентрализации, инициированную мной и реализованную нашей командой", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.

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