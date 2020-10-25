RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Порошенко: всеукраїнське опитування є фальсифікацією виборчого процесу

Автор: РБК-Україна

Всеукраїнське опитування, ініційоване президентом, є найбільшою фальсифікацією виборчого процесу за всю історію незалежної України.

Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після голосування на місцевих виборах.

На думку Порошенка, це опитування можна порівняти тільки з "виборами" часів Януковича, й подякував тим виборцям, які його ігнорують.

"Зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України в Європейський союз і не дасть нікому звернути з цього шляху, забезпечує реформу децентралізації, ініційовану мною і реалізовану нашою командою", - заявив Порошенко.

Популярні новини

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Порошенко Петроопросвыборы