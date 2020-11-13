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Повторные выборы мэра Борисполя перенесли на январь 2021

Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Украины определилась со сроками повторных выборов мэра Борисполя. Голосование пройдет уже в следующем году.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Согласно информации на сайте Центризбиркома, повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года.

Отметим, ранее на сайте Государственного реестра избирателей появилась информация о том, что датой выборов в Борисполе рассматривали 27 декабря.

Напомним, действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Он заболел за три недели до выборов, был госпитализирован в Переяславскую больницу. Еще до оглашения результатов 28 октября у него остановилось сердце.

В комментарии РБК-Украина секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок заявил, что в городе не будут назначать временного мэра.

"Такого в Украине вообще не было. Дело в том, что он выиграл выборы, но его ТИК не объявила городским головой. Поэтому, по логике, я думаю, что, скорее всего, будут перевыборы", - сказал Годунок.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссияБориспольвыборы