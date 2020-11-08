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Названа предварительная дата повторных выборов мэра Борисполя

Новина українською → Борисполь, Воскресенье 08 ноября 2020 21:35
Названа предварительная дата повторных выборов мэра Борисполя Фото: местные выборы в Украине прошли 25 октября (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Повторные выборы мэра Борисполя предварительно запланированы на 27 декабря. Они пройдут в связи со смертью кандидата, который победил на выборах 25 октября.

Соответствующая информация размещена на сайте Государственного реестра избирателей.

Согласно информации на сайте Реестра избирателей, 27 декабря является ориентировочной датой проведения повторных выборов. На этот день также запланированы повторные выборы депутатов на четырех округах в разных областях.

Отметим, действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19, он баллотировался на очередной срок. По данным СМИ, он заболел за три недели до выборов, был госпитализирован в Переяславскую больницу. 28 октября у него остановилось сердце еще до оглашения официальных результатов выборов.

Напомним, секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок в комментарии РБК-Украина заявил, что из-за смерти Федорчука не планируют назначать временного мэра.

"Такого в Украине вообще не было. Дело в том, что он выиграл выборы, но его ТИК не объявила городским головой. Поэтому, по логике, я думаю, что, скорее всего, будут перевыборы", - сказал Годунок.

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