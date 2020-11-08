Названо попередню дату повторних виборів мера Борисполя

Повторні вибори мера Борисполя попередньо заплановано на 27 грудня. Вони пройдуть у зв'язку зі смертю кандидата, який переміг на виборах 25 жовтня.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Державного реєстру виборців.

Згідно з інформацією на сайті Реєстру виборців, 27 грудня є орієнтовною датою проведення повторних виборів. На цей день також заплановано повторні вибори депутатів на чотирьох округах в різних областях.

Зазначимо, чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19, він балотувався на черговий термін. За даними ЗМІ, він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований до Переяславської лікарні. 28 жовтня у нього зупинилося серце ще до оголошення офіційних результатів виборів.

Нагадаємо, секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок в коментарі РБК-Україна заявив, що через смерть Федорчука не планують призначати тимчасового мера.

"Такого в Україні взагалі не було. Справа в тому, що він виграв вибори, але його ТВК не оголосила міським головою. Тому, за логікою, я думаю, що, швидше за все, будуть перевибори", - сказав Годунок.