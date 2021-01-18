Повторные выборы мэров: ЦИК назвал окончательную явку в трех городах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала окончательную явку на повторных выборах мэров в трех городах. Наиболее активными были избиратели в Броварах.

Об этом ЦИК сообщила в Facebook.

Так, по состоянию на 20:00, явка была следующей:

Бровары - 43,02%

Новгород-Северский - 41,48%

Борисполь - 30,15%

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Так, перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила 23 ноября. Киевский окружной административный суд 9 ноября признал выборы в городе такими, что не состоялись. Апелляционный суд 11 ноября подтвердил это решение.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.

Ранее в ЦИК заявили, что местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте 2021 года.