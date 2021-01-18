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Повторні вибори мерів: ЦВК назвала остаточну явку у трьох містах

Автор: Инна Собора

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточну явку на повторних виборах міського голови у трьох містах. Найбільш активними були виборці у Броварах.

Про це ЦВК повідомила у Facebook.

Так, станом на 20:00, явка була наступною:

  • Бровари - 43,02%
  • Новгород-Сіверський - 41,48%
  • Бориспіль - 30,15%

Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Так, перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила 23 листопада. Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

Раніше в ЦВК заявили, що місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року.

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