Повторні вибори мерів: ЦВК назвала остаточну явку у трьох містах

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала остаточну явку на повторних виборах міського голови у трьох містах. Найбільш активними були виборці у Броварах.
Про це ЦВК повідомила у Facebook.
Так, станом на 20:00, явка була наступною:
Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
Так, перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила 23 листопада. Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний суд 11 листопада підтвердив це рішення.
Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.
Раніше в ЦВК заявили, що місцеві вибори в окремих громадах на Донбасі неможливо провести в березні 2021 року.