В "Пропозиции" заявили, что власть начала применять против них "грязные" технологии

Выборы 25 октября могут стать самыми "грязными" за всю историю государства. Центральная власть уже начала прибегать к "грязным" технологиям.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Пропозиция".

"В борьбе против лидеров общин в ход идут все возможные способы, начиная с политических преследований, давления с помощью силовых структур и заканчивая грязными технологиями "клонов", - сказано в заявлении.

В партии отмечают, что Уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов на должность городского головы, которые являются полными "тезками" действующего мэра Александра Цебрия.

"То, что это именно технические "клоны" подтверждает тот факт, что оба кандидата не являются жителями Черкасской области, их зарегистрировало одно лицо, причем в один день, с разницей лишь в несколько минут. Ранее эти люди имели совсем другие имена и фамилии и изменили их накануне местных выборов", - отметили в партии.

По их информации, в Каховке также подал документы на должность городского головы "двойник" Андрея Дяченко. "Кандидат" - безработный уроженец Кривого Рога, который ни дня не жил и не работал в городе.

В "Пропозиции" отмечают, что экспертное сообщество, политические партии и гражданское общество в течение года неоднократно обращались к власти о необходимости исправить многочисленные недостатки и ошибки, которые содержатся в отечественном избирательном законодательстве, и позволяют реализовать грязные технологии, в том числе и такие как "двойники" или же "клоны".

"За год монобольшинство в Верховной раде "не нашло времени" на рассмотрение вопросов, которые бы обеспечили соблюдение демократических стандартов в избирательном процессе. И то, что по "странному" стечению обстоятельств грязные технологии направлены именно против лидеров местного самоуправления, подтверждает, что это сделано сознательно", - говорят в партии.

"Пропозиция" требует от власти срочно внести необходимые изменения в избирательное законодательство, которые сделают невозможным использование "грязных" технологий и немедленно создать равные условия для всех участников избирательного процесса, независимо от их партийной принадлежности.

В партии подчеркнули, что применение таких избирательных технологий может привести к искажению результатов волеизъявления, а следовательно является грубым нарушением закрепленного в Конституции Украины права граждан избирать и быть избранными.

Напомним, 4 сентября состоялся съезд политической партии "Пропозиция", на котором было принято решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года.

Политсила выдвигает своих кандидатов в 97 городах и 109 ОТГ.

"Пропозиция" уже присутствует в 21 области. На съезде также была утверждена программа, с которой партия идет на эти местные выборы, и манифест "Наше предложение для Украины".